Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wohnungseinbruchdiebstahl in Jever - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 29.09.2019, in der Zeit von 00:30 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in der Schlachtstraße in Jever zu einem Wohnungseinbruch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich auf bislang noch nicht abschließend geklärte Weise Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Es wurden u.a. mehrere hochwertige Uhren und ein Mobiltelefon, iPhone 4s, entwendet. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 entgegen.

