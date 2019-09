Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Jever - Unbekannte Täter schlugen Scheibe ein - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Bisher unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Samstag, 28.09.2019, 21:00 Uhr, und Sonntag, 29.09.2019, 00:00 Uhr, in der Händelstraße in Jever mit einem Stein das Küchenfenster einer Wohnung ein. Es entstand ein Loch von etwa 20 cm Durchmesser. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 entgegen.

