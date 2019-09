Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - Polizei leitet Ermittlungen gegen 33-Jährigen Wilhelmshavener ein und nimmt diesen in Gewahrsam - Zwei Polizeibeamte werden leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 29.09.2019, erhielt die Polizei in Wilhelmshaven gegen 19:17 Uhr Kenntnis von einer alkoholisierten und randalierenden Person in einer Gaststätte in der Gökerstraße. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 33-Jährigen Mann aus Wilhelmshaven, der die Beamten bei Betreten der Gaststätte sogleich attackierte. Die Beamten konnten den Mann unter Einsatz von Pfefferspray und unter Hinzuziehung von weiteren Beamten in Gewahrsam nehmen und der Dienststelle in Wilhelmshaven zuführen. Bei dem Einsatz wurden neben dem 33-Jährigen weiterhin zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Während des Einsatzes zeigte ein 68-Jähriger Wilhelmshavener an, dass er unmittelbar zuvor bereits von dem 33-Jährigen geschlagen worden sei. Gegen den 33-Jährigen werden Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung geführt.

