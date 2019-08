Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Auf der Talstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in zumindest zwei Gartenlauben ein. Während sie aus der einen Laube nach ersten Erkenntnissen nichts mitnahmen, stahlen sie aus der anderen elektrischen Werkzeuge wie Bohrer, Kettensäge, Freischneider und einen Schwingschleifer.

Castrop-Rauxel

Dienstagmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Victorstraße eingebrochen waren. Die Täter durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Oer-Erkenschwick

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in ein Vereinsheim auf dem Mühlenweg ein. Die Täter schoben zunächst die Rollläden hoch, schlugen dann die Fensterscheibe ein und gelangten dadurch ins Gebäude. Sie suchten dann in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Sie flüchteten mit Bargeld.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

