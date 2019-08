Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Montag, um 16:20 Uhr, befuhr ein 61-jähriger aus Bergkamen mit seinem Pkw die Braukstraße. Im Stop&Go Verkehr fuhr ihm ein unbekannter Pkw-Fahrer in einem rostbraunen Daimler Chrysler CLS auf. Nach einem kurzem Gespräch entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem Daimler waren keine amtlichen Kennzeichen angebracht. An dem schwarzen BMW des 61-Jährigen entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Herten

Am Dienstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen VW Caddy Maxi an der Bahnhofstraße. Beschädigt wurde die Stoßstange am Heck des VW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Hinweise geben Sie bitte den zuständigen Verkehrskommissariaten unter der 0800 2361 111.

