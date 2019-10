Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Die "Dunkle Jahreszeit" beginnt - Die PI Wilhelmshaven/Friesland informiert - Begleitung auf Twitter unter dem Hashtag #dunkelabersicher

Wilhelmshaven (ots)

Die Tage werden kürzer und die Straßenverhältnisse aufgrund von Regen und Nebel verschlechtern sich. Es ist für jedermann ersichtlich: die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Die Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland nimmt die Jahreszeit erneut zum Anlass, um die Bürgerinnen und Bürger ab sofort umfangreich zu informieren. Diese Informationsoffensive erfolgt gemeinsam mit dem Verein zur Förderung kommunaler Prävention (VKP). So werden Hinweise zum Thema Einbruchschutz als auch zum Verhalten im Straßenverkehr fortan über Pressemitteilungen und über Social Media veröffentlicht. Die Polizei nutzt dafür unter dem Hashtag #dunkelabersicher ihren eigenen Twitter-Account, der unter https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI zu erreichen ist. Der VKP stellt die Informationen auf der Internetseite www. vkp-whv.de zu Verfügung. Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für Sicherheit" findet jedes Jahr am letzten Sonntag im Oktober der "Tag des Einbruchschutzes" statt. "Der "Tag des Einbruchschutzes" ist wesentlicher Bestandteil der bundesweiten Kampagne "K-Einbruch" und ist in diesem Jahr am 27. Oktober", so Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention der PI Wilhelmshaven/Friesland. Neben der Herausgabe von Präventionshinweisen werden Polizeibeamtinnen und -beamte aber auch die Beleuchtungskontrollen intensivieren. "Viele Verkehrsunfälle geschehen durch das "Nicht gesehen werden!", erklärt Dominik Tjaden, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Neben den verstärkten Kontrollen wird die Polizei weiterhin Tipps zur Kleidungswahl und Verhaltenshinweise geben. Verkehrsteilnehmer, die diese Hinweise berücksichtigen, leisten auch in der "dunklen Jahreszeit" einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

