Polizeidirektion Hannover

POL-H: Recyclingfirma für Altöl in Uetze durch Feuer zerstört

Hannover (ots)

Eine Firmenhalle ist am Samstagabend, 15.06.2019, gegen 21:20 Uhr, an der Rudolf-Diesel-Straße in Brand geraten. Die Halle ist dabei vollständig zerstört worden. Ein angrenzendes Wohnhaus ist ebenfalls beschädigt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 43-Jähriger das Feuer bemerkt und sofort die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar nach Stunden löschen, dennoch wurde die Halle vollständig zerstört. Darüber hinaus wurde ein angrenzendes Wohngebäude durch die Hitzentwicklung zusätzlich beschädigt.

Brandermittler haben das Firmengelände heute untersucht und gehen von einer Selbstentzündung als Ursache für das Feuer aus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 200.000 Euro beziffert. /has, now

