Polizeidirektion Hannover

POL-H: Einfamilienhaus in Sehnde nach Feuer unbewohnbar

Hannover (ots)

Am Freitagnachmittag, 14.06.2019, ist ein zweigeschossiges Haus an der Straße Im Nordfelde in Brand geraten und dadurch erheblich beschädigt worden. Ursache des Feuers ist ein technischer Defekt im Bereich der Solaranlage.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Eigentümerin gegen 16:00 Uhr die Flammen am Dachstuhl bemerkt und sofort die Rettungskräfte alarmiert. Nach rund zwei Stunden konnte die Feuerwehr das Feuer löschen. Die Hausbewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen und blieben unverletzt.

Durch Flammen und Löscharbeiten wurde das Einfamilienhaus erheblich beschädigt und ist derzeit einsturzgefährdet. Heute haben Ermittler das Haus untersucht und als Ursache für das Feuer einen technischen Defekt im Bereich der Solarthermie festgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 350.000 Euro. /has, now

