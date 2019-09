Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Schlägerei nach Fußballspiel

Duisburg (ots)

Nach einem Kreisligaspiel zwischen FC Hagenshof und SuS Viktoria Wehofen (Endstand 2:1) ist es am Sonntagnachmittag (22. September, 16:40 Uhr)auf dem Sportplatz an der Wiesbadener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen Spielern beider Mannschaften und Zuschauern gekommen. Als die Polizisten mit mehreren Streifenwagen vor Ort eintrafen, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Die Beamten fanden einen 26-jährigen Spieler der Gastmannschaft verletzt auf dem Spielfeld vor. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, in dem Ärzte ihn behandeln. Grund für die Schlägerei auf dem Feld soll nach ersten Angaben eine Beleidigung sein: Ein Wehofener Spieler habe den Zuschauern nach dem Abpfiff den Mittelfinger gezeigt. Neben dem 26-Jährigen wurden in dem Gerangel zwei 21 und ein 28 Jahre alter Mann leicht verletzt. (stb)

