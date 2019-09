Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Geschwindigkeit kontrolliert

Duisburg (ots)

Auf der Dr. Wilhelm-Roelen-Straße haben die Kradfahrer des Duisburger Verkehrsdienstes am Donnerstagnachmittag (19. September) die Geschwindigkeit kontrolliert. Auf Höhe des Friedhofs ahndeten die Beamten in zwei Stunden insgesamt 20 Verstöße. Die "Schnellste" war eine 19-jährige Autofahrerin, die abzüglich der Toleranz mit 31 km/h zu schnell unterwegs war. Die junge Frau gab den Beamten gegenüber an, dass sie auf dem Weg zu einer Freundin gewesen sei, weil sie gemeinsam lernen wollten. Da habe sie gar nicht auf die Beschilderung geachtet. Auf die Duisburgerin kommt eine Geldstrafe in Höhe von 160 Euro und vier Wochen Fahrverbot zu. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell