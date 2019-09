Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Unfall durch Betonsockel auf Fahrbahn - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Weil am Donnerstagmorgen (19. September, 7:10 Uhr) ein etwa zehn Kilogramm schwerer Betonsockel auf der Fahrbahn der Mannesmannstraße lag, versuchte ein Sattelzugfahrer (39) auszuweichen. Bei dem Manöver kollidierte er mit einem am Seitenstreifen geparkten Auto und schob dieses in fünf weitere abgestellte Wagen. Es entstanden Sachschäden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Zeit von 5:30 Uhr bis 7:10 Uhr beobachtet haben, wie der Stein dorthin gekommen ist. Hinweise nimmt das KK 36 unter 0203 280-0 entgegen. (jg)

