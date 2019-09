Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Prügelei unter Jugendlichen

Duisburg (ots)

Gleich mehrere Zeugen haben am Mittwoch (18. September, 12:45) die Polizei alarmiert, weil sich etwa 20 Jugendliche im Bereich eines Supermarktes an der Moerser Straße/Steigerstraße prügeln sollten. Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei aus, konnte jedoch im Umfeld keine Auseinandersetzung mehr feststellen. Im Umfeld trafen die Beamten auf zwei Gruppen Jugendlicher, die angeblich an keiner Schlägerei beteiligt gewesen sein wollen. Gegen Abend erschien dann ein 13-Jähriger mit seiner Mutter auf der Polizeiwache und berichtete, dass er am Mittag in Hochheide in eine Prügelei geraten und verletzt worden sei. Die Kripo hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die von der Polizei kontrollierten Jugendlichen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung stehen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim KK 34 unter 0203 280-0 zu melden. (jg)

