Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Automaten und Türen aufgebrochen

Rüthen (ots)

Ein unbekannter Täter gelangte am Sonntag, zwischen 12 Uhr und 17 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Etablissements in der Straße Heidberg. Dort brach er einen Zigaretten-, einen Spielautomaten und zwei Zimmertüren auf. Aus den Räumlichkeiten entwendete er Bargeld und Schmuck. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell