Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Samstagmittag, 07.12.2019, um 12:30 Uhr, übersah ein 40-jähriger Fahrer eines VW Passat beim Ausfahren aus dem Parkhaus Bürgerhof in der Kaiser-Wilhelm-Straße einen 50-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer fuhr verbotswidrig auf dem Gehweg und erschreckte sich bei Erblicken des 40-jährighen Fahrers. Hierbei stürzte er, ohne dass es zu einem Zusammenstoß kam, zu Boden und verletzte sich leicht am Bein. Da der Radfahrer zum Zeitpunkt des Unfalls deutlich alkoholisiert war, wurde ihm im Krankenhaus neben der Versorgung seines Beines eine Blutprobe entnommen.

