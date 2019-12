Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Verletzten

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Samstagmorgen, 07.12.2019, um 05:43 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Lichtenbergerstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Ein 63-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz übersah hierbei beim Linksabbiegen die entgegenkommende 30-jährige Fahrerin eines VW Golf. Durch den Zusammenstoß kollidierte der Mercedes-Benz zudem noch mit einem an der Ampel wartenden Bus eines 52-jährigen. Die Fahrerin des VW Golf und deren Beifahrer wurden hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Mercedes-Benz und der VW Golf mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6300 Euro.

