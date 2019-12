Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall

Ludwigshafen - Süd (ots)

Am Freitag, 06.12.2019, gegen 11:20 Uhr, kam es in der Saarlandstraße in Höhe der Stifterstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah der 61-jährige Fahrer eines Audis den vor ihm fahrenden Bus der RNV. Der 53-jährige Busfahrer stoppte seine Fahrt an der Haltestelle in Höhe der Stifterstraße und der Audifahrer bemerkte dies zu spät. Glücklicherweise blieben die beiden Fahrer, sowie die Fahrgäste des Linienbusses, unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30000 Euro.

