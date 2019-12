Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Zeugen nach versuchtem Raubüberfall gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend, den 06.12.19 wurden kurz nach 17:00 Uhr zwei maskierte Personen gemeldet, welche von der Böhlstraße kommend in Richtung Carl-Bosch-Straße rennen würden. Eine der beiden trug eine Schusswaffe mit sich. Die zwei Männer waren kurz zuvor bei einem Raubüberfall auf eine Gaststätte im Hemshof gescheitert und geflüchtet. Beide trugen dunkle Kleidung. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, welche die beiden Männer gesehen haben oder Angaben zur weiteren Fluchtrichtung machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per Email an kiludwigshafen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

