Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Mundenheim - Fußgänger nach Verkehrsunfall verstorben

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmorgen, den 06.12.19 kam es um 09:30h in der Mundenheimer Straße, kurz vor der Einmündung in die Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Ludwigshafener lief mit seinem Rollator auf dem Gehweg in Richtung Saarlandstraße als ein 56-jähriger Mannheimer mit einem schwarzer Ford Mondeo mit Anhänger vom Straßenrand anfuhr. Dabei schwenkte das Heck des Anhängers nach rechts aus und touchierte den Fußgänger, der zu Fall kam. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Ludwigshafener Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzungen erwiesen sich aber als so schwerwiegend, dass der Mann im Laufe des Tages im Krankenhaus verstarb.

Die Polizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrzeug und der Anhänger wurden zur genaueren Untersuchung sichergestellt.

Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

