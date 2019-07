Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebinnen attackieren Ladendetektivin

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Drei Schwestern schlugen und traten am Samstag, 06.07.2019, bei dem Versuch mit der Beute eines Ladendiebstahls zu flüchten, an der Bahnhofstraße auf eine Detektivin ein.

Drei junge Frauen betraten gegen 17:45 Uhr das Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufscenter an der Bahnhofstraße. Sie steckten verschiedene Kleidungsstücke und Kosmetik aus den Regalen des Geschäftes in ihre Handtaschen und verließen den Markt. Die Ladendetektivin beobachtete das Diebestrio und folgte ihnen. Im Flur des Einkaufscenters sprach sie das Trio an und forderte sie auf, zurück in das Geschäft zu kommen.

Die Täterinnen versuchten sich mit der Beute an der Detektivin vorbei zu drängen, so dass die Detektivin eine der Frauen festhielt. Diese versuchte sich loszureißen und gemeinsam schlugen und traten die Täterinnen auf die Ladendetektivin ein. Durch das entstehende Gerangel, stürzten alle Frauen zu Boden. Ein weiterer Ladendetektiv eilte seiner Kollegin zur Hilfe und hielt die Diebinnen ebenfalls fest. Trotz deren Gegenwehr gelang es den Sicherheitsmitarbeitern die Täterinnen in das Büro des Geschäftes zu bringen.

Polizeibeamte stellten fest, dass es sich bei den Frauen um drei Schwestern im Alter von 14, 17 und 19 Jahren aus Spenge handelt. Sie gaben den Diebstahl zu. Die gestohlene Kleidung und Kosmetikartikel im Wert von 142 Euro blieben im Markt. Die Ladendetektivin erlitt bei der Auseinandersetzungen leichte Verletzungen.

