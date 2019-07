Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Reisebus verunglückt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Paderborn / A44 - Die Bergungs- und Aufräumarbeiten auf der A44 sind abgeschlossen. Die Fahrbahnen in beide Fahrtrichtungen sind wieder frei.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurden zehn Personen, darunter die zwei Fahrer, bei dem Unfall schwer verletzt und in nahegelegenen Krankenhäusern stationär aufgenommen. Die weiteren Fahrgäste trugen leichte Verletzungen davon. Einige von ihnen wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht, konnten aber zwischenzeitlich entlassen werden. Andere wurden vor Ort oder in der Verletztensammelstelle der Feuerwehr versorgt.

Der 52-jährige Fahrer ist aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, woraufhin der Bus auf die Seite kippte.

Die A44 war für etwa vier Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Die Autobahnpolizei leitete den Verkehr ab den Anschlussstellen Lichtenau und Marsberg über die örtlichen Umleitungsstrecken ab. Die Sperrung der Gegenfahrbahn wurde eingerichtet, um den Rettungskräften einen schnellen Zugang zur Unfallstelle zu ermöglichen. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es dort zu keinem Rückstau.

Gegen 05:00 Uhr gab die Autobahnpolizei die Fahrbahnen in Richtung Dortmund wieder frei.

Seit 09:00 Uhr ist die A44 auch in Richtung Kassel wieder frei. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr Richtung Kassel auf zwei Kilometer.

