Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zusammenstoß mit einem Hund

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Freitagabend, 06.12.2019, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines VW Golf die Bundesstraße 44 in Richtung Mannheim als er plötzlich einen freilaufenden Hund vor sich auf der Fahrbahn feststellen konnte. Der Fahrer des VW Golf konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Hund. Der Hund verschwand nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung. Nach dem der Fahrer des VW Golf den Vorfall der Polizei meldete, konnte der Hund kurze Zeit später auf der A 650 eingefangen und seinem besorgten Herrchen unverletzt überbracht werden.

