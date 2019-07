Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190723.1 Arkebek: Unverantwortlich - Mutter betrunken am Steuer

Arkebek (ots)

Am späten Montagabend hat eine Streife in Arkebek eine Frau aus dem Verkehr gezogen, die alkoholisiert am Steuer eines Autos saß. Mit im Fahrzeug befanden sich die drei Kinder der Beschuldigten.

Gegen 23.00 Uhr bemerkten die Beamten in der Heider Straße in Nordhastedt einen Honda, der auffällig zügig unterwegs war. Sie folgten dem Wagen und stellten hierbei eine unsichere und teils riskante Fahrweise fest. Aus diesem Grund entschlossen sich die Einsatzkräfte zu einer Kontrolle des Autos. Erst nach einigen Versuchen gelang es ihnen, den Honda in Arkebek zu stoppen. Auf dem Fahrersitz befand sich eine Frau, die deutlich nach Alkohol roch. Zunächst verhielt sie sich sehr unkooperativ, willigte schließlich jedoch in einen Atemalkoholtest ein. Der lieferte ein Ergebnis von 1,3 Promille. Auf Frage nach ihrem Führerschein räumte die Dame nach einigen Ausflüchten ein, diesen nach einer Trunkenheitsfahrt im Jahr 2018 nicht mehr zu besitzen. Im weiteren Verlauf sträubte sich die Beschuldigte erheblich gegen die polizeilichen Maßnahmen, musste sich letztlich jedoch der Entnahme einer Blutprobe unterziehen. Da die aus dem Kreis Steinburg Stammende sich nicht in der Lage sah, ihre drei Mitfahrer im Kindesalter anderswo unterzubringen, mussten diese das gesamte Procedere leider miterleben.

Die Beschuldigte erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, außerdem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Missachtens von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten.

Merle Neufeld

