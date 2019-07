Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190722.7 Brunsbüttel: Gefährliche Körperverletzung bei Feier

Brunsbüttel (ots)

Nachdem ein Mann in der Nacht zum Samstag in Brunsbüttel nach derzeitigen Erkenntnissen nicht einverstanden damit gewesen ist, dass er zu einer Feier nicht geladen war, griff er zu einem Messer und verletzte einen Gast.

Während die Freundin des Beschuldigten zu den Besuchern einer Feier Am Belmermoor gehörte, war ihrem Partner die Teilnahme versagt. Der geriet mit seiner Freundin schließlich via Smartphone-Chat aneinander und suchte darauf gegen 02.30 Uhr die Veranstaltung auf. Die junge Dame allerdings hatte die Party bereits verlassen, so dass der 22-Jährige lediglich auf andere, ihm teils bekannte Gäste traf. Einen von ihnen verletzte er leicht mit einem Messer, nachdem er sich eigenen Angaben zufolge bedroht fühlte, und ergriff anschließend die Flucht. Die endete in den Armen der Polizei, die nun eine Anzeige wegen der gefährlichen Körperverletzung fertigt. Die genauen Tatumstände bleiben zu klären. Die Ermittlungen hat die Heider Kripo übernommen.

