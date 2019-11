Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Koblenz (ots)

Am 16.11.2019, gegen 20.45 Uhr meldeten Zeugen, dass aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schanzenpforte Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoss aufsteigt. Beim Eintreffen von Polizei und Rettungskräften hatten alle Bewohner das Haus verlassen. Die Ursache der Rauchentwicklung konnte schnell geklärt werden. In einer Wohnung war Essen angebrannt. Es entstand kein Gebäudeschaden, die Wohnung und das Haus wurden durch die Feuerwehr belüftet. Der 50-jährige Wohnungsinhaber wurde vorsorglich, zum Ausschluss einer Rauchgasintoxikation, in ein Krankenhaus verbracht.

