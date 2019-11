Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Koblenz (ots)

am 17.11.2019, gegen 02.00 Uhr stellte eine Streife der Polizeiinspektion 1 fest, dass eine Scheibe an der Bushaltestelle "Greifswalder Straße" am Berliner Ring beschädigt wurde. Die Scheibe war komplett zerborsten, ein Tatmittel konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion 1 unter der Tel.-Nr.: 0261/103-2510 oder per EMail an pikoblenz1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell