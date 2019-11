Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrskontrollen in Koblenz - 3 Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 14.11.2019, stellten Beamte/Beamtinnen der PI Koblenz 2 bei Verkehrskontrollen drei Fahrzeugführer fest, die offensichtlich unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Ein 33-Jähriger wurde gegen 11.25 Uhr an der L 52 angehalten und kontrolliert. Der durchgeführte Test deutete auf den Konsum von Cannabisprodukten hin. Cannabis und Amphetamin war bei einem 30-Jährigen im Spiel, der um 14.30 Uhr in der Rübenacher Straße unterwegs war. Dieser war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Um 03.15 Uhr wurden bei einem 19-Jährigen in der Fritz-Zimmer-Straße ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Auch diesem wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt unterbunden.

