Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mehrere Ladendiebe in Koblenz erwischt

Koblenz (ots)

Gleich mehrere Ladendiebe wurden am gestrigen Donnerstag, 14.11.2019, beim Diebstahl in Koblenzer Geschäften erwischt. Der Fleischwurst- und Schnapsdiebstahl eines 27-Jährigen um 12.00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft im Löhr-Center endete für diesen mit einer Strafanzeige. Gleiches gilt für einen 21-Jährigen, der um 13.40 Uhr eine Spielzeugfigur in einem Buchladen/Spielwarengeschäft in der Bahnhofstraße klauen wollte. Hier machte sich die Diebstahlsicherung beim Verlassen des Geschäfts bemerkbar. Kurz vor 15.00 Uhr flüchtete ein 25-jähriger Ladendieb, der zuvor beim Diebstahl von Parfüm im Wert von 150 Euro in einem Kaufhaus in der Löhrstraße ertappt wurde. Der Ladendetektiv folgte dem Täter in Richtung Stegemannstraße, wo er von den zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeibeamten gestellt werden konnte. Erwähnenswert hier der Umstand, dass der Täter dem Detektiv während der Flucht ins Gesicht schlug und diesen leicht verletzte.

