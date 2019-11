Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zwei Autos aufgebrochen: Wer kann Hinweise geben?

Koblenz (ots)

Am 13.11.2019 kam es in Koblenz am Nachmittag zu gleich zwei PKW-Einbrüchen:

Während ihres Besuchs in einem Fitnessstudio in der Andernacher Straße wurden zwei Frauen Opfer eines Diebstahls: Als sie nach dem Training an ihr Auto kamen, war die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und eine Tasche inklusive Inhalt entwendet.

Ein weiterer Einbruchsdiebstahl an einem PKW ereignete sich auf dem Parkplatz des Metternicher Friedhofs: Unbekannte Täter nutzten die zehn Minuten aus, die ein Mann und seine Frau auf dem Friedhof waren, um die Gräber ihrer Angehörigen zu pflegen: sie schlugen die Scheibe der Fahrerseite ein und entwendeten eine Handtasche. In dieser befanden sich neben Geldbörse mit 50,- Euro Bargeld auch Personal- und Schwerbehindertenausweis der Frau.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1 0261-103 2510 oder Polizeiinspektion Koblenz 2, 0261-1032911.

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen. Nehmen sie Ihre Wertsachen beim Verlassen des Fahrzeuges mit! Bieten sie dem Täter keine Gelegenheit in Ihr Fahrzeug einzubrechen.

