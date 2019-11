Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Beifahrer verhindert Schlimmeres

Koblenz (ots)

Am 13.11.2019 gegen 18.30 Uhr ereignete sich auf der L52 Metternich in Richtung Wolken ein Unfall in Höhe des BWZK.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer des Autos aufgrund eines medizinischen Notfalls nicht mehr in der Lage war das Fahrzeug zu steuern und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Beifahrer reagierte blitzschnell und zog die Handbremse. Wohl nur aufgrund dieses beherzten Eingreifens kam der PKW neben der Fahrbahn zum Stillstand und Schlimmeres wurde verhindert.

