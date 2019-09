Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einsatz in Fabrik

Kehl (ots)

Nach ersten Erkenntnissen hat ein technischer Defekt an einem Schaltschrank in einem Firmengebäude in der Bremenwörtstraße am Dienstagmorgen zu einem Einsatz für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und für die Beamten des Polizeireviers Kehl geführt. Die Einsatzkräfte der Betriebsfeuerwehr sowie die Wehrleute aus Kehl konnten den Brand schnell lokalisieren und löschen. Der Schaden wird nach aktuellem Sachstand im sechsstelligen Bereich vermutet. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste das betroffene Gebäude zeitweise geräumt werden.

