Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Autoknacker schlug am Friedhof in Koblenz-Neuendorf zu

Koblenz (ots)

Die 10-minütige Abwesenheit des Fahrzeughalters nutzte ein Autoknacker, um dessen Mercedes auf dem Parkplatz des Neuendorfer Friedhofs aufzubrechen. An dem Pkw, der am gestrigen Donnerstag, 14.11.2019, um 12.05 Uhr in der Fitz-Michel-Straße, Ecke Wallersheimer Weg abgestellt wurde, schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe ein. Vom Beifahrersitz wurde eine Arbeitstasche gestohlen. In dieser befanden sich rund 350 Euro Bargeld, EC-Karten und die üblichen Ausweispapiere. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690, entgegen.

