Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zwei Einbrüche ohne Diebesgut

Koblenz (ots)

Zwischen dem 10.11.2019, 13.00 Uhr, und dem 11.11.2019, 06.45 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Güls einzubrechen. Dabei kam es zu einem Schaden an der Nebeneingangstür, es wurde nichts entwendet.

Zwischen dem 12.11.2019, 18 Uhr, und dem 13.11.2019, 08.10 Uhr, kam es in einem Büro in der Peter-Klöckner-Straße zu einem Einbruch. Ein Terrassenfenster wurde aufgehebelt. Die unbekannten Täter beschädigten das Fenster, gestohlen wurde jedoch nichts.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, 0261-1032911.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-2114

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell