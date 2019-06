Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Rohbau

Werkzeugmaschinen und Kompressor entwendet

Rees (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Montag (10. Juni 2019), 08:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Rohbau eines Imbissbetriebes an der Empeler Straße. Sie entwendeten von der Baustelle ein Laser-Messgerät, einen Druckluftkompressor sowie mehrere Bohrmaschinen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

