Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursachte Verkehrsunfall

Kranenburg (ots)

Am Pfingstsonntag um 02:22 Uhr befuhr ein 32 jähriger Mann aus Polen mit seinem Pkw Ford die Kranenburger Straße (B504) in Fahrtrichtung Goch. Ein 26 jähriger Mann aus den Niederlanden befuhr mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen die B504 in Gegenrichtung. Im Bereich der Überführung zur Klever Straße (B9)kam der 32 jährige Pole nach links von seiner Fahrspur ab und stieß mit dem Pkw des 26 Jährigen zusammen. Nach Stillstand der Fahrzeuge stieg der 32 Jährige aus dem seinem Pkw und flüchtete von der Unfallstelle. Die beiden Beifahrer des Niederländers nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen stellen. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Es wurde festgestellt, dass der Flüchtige deutlich alkoholisiert war. Er wurde der Polizeiwache Kleve zugeführt wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 32 Jährige leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der Unfallverursacher wieder entlassen. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 22500 Euro geschätzt.

