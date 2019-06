Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Goch (ots)

In der Zeit von Freitag 07.06.2019, 12:00 Uhr bis Samstag, 08.06.2019, 09:00 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fenster einer Gästetoilette in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Motzfeldstraße. Im Haus wurden weitere verschlossene Türen aufgebrochen. Offensichtlich fühlten sich die Täter gestört, da nichts entwendet wurde. Die Rückseite des zum Haus gehörenden großenen Garten, mündet an die Reuterstraße.

Hinweise zu verdächigen Beobachtungen im Umfeld des Tatortes, bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823-1080

Kreispolizeibehörde Kleve

