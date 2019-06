Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Pfarrhaus

Kleve (ots)

In der Zeit von Samstag 08.06.2019 19:00 Uhr und Pfingstsonntag 09.06.2019 17:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fensters in das Pfarrhaus einer Kirche an der Jahnstraße in der Ortschaft Kellen. Um unendeckt zu bleiben wurde anschließend die Jalousie geschlossen. Aus dem Pfarrbüro entwendeten die Täter einen Laptop der Marke Lenova. Anschließend verließen sie das Gebäude auf zur Zeit noch unbekannte Weise. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon: 02821-5040.

