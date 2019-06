Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Emmerich am Rhein (ots)

Ein 62jähriger PKW-Fahrer aus Kleve fuhr mit seinem grauen Nissan die Eltener Straße aus Emmerich kommend in Fahrtrichtung Elten. An der Einmündung Klever Straße beabsichtigte er nach links in Richtung Rheinbrücke abzubiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Elten kommenden 38jährigen Pedelec-Fahrer aus Emmerich, der auf dem Radweg die Eltener Straße stadteinwärts fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

