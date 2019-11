Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Junge Rollerfahrerin nach Unfall gesucht

Haren (ots)

Am Freitagmorgen ist es auf der Langen Straße in Höhe Deichmann zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 8.30 Uhr fuhr die bislang unbekannte Fahrerin eines Motorrollers vom Parkplatz des Schuhgeschäftes auf die Lange Straße ein. Dabei übersah sie einen stadtauswärts fahrenden grauen Honda Civic. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise blieb die Rollerfahrerin dabei unverletzt. Weil zunächst nicht aufgefallen war, dass der Honda bei dem Aufprall beschädigt wurde, gingen die beiden Unfallbeteiligten ohne Personalienaustausch auseinander. Da allerdings doch ein nicht unerheblicher Schaden am Auto entstanden war, wird die jugendliche Rollerfahrerin gebeten, sich unter der Rufnummer (05977)929210 bei der Polizei Haren zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell