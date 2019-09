Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwerverletzt nach Alleinunfall

53909 Zülpich (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (7.10 Uhr) befuhr eine 55-Jährige aus Euskirchen mit ihrem Pkw die Landstraße264 nach Niederelvenich. Auf dieser Strecke fuhr vor ihr ein Bus. Diesen wollte sie trotz bereits entfernt sichtbaren Gegenverkehrs überholen. Aufgrund des nahenden Gegenverkehrs scherte die Euskirchenerin kurz vor dem überholten Bus sehr stark zurück auf ihre Fahrspur. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr in den Graben. Dabei prallte sie gegen mehrere Bäume. Eine 28-Jährige aus Düren fuhr in der Folge über das durch die Verunfallte hinterlassene Splitterfeld auf ihrer Fahrspur. Dabei wurde ihr Pkw leicht beschädigt. Ein Rettungswagen brachte die 55-Jährige in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell