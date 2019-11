Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 15-jähriger Radfahrer verletzt

Lingen (ots)

Am Freitagmorgen ist es gegen 06:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Beckstraße gekommen. Dabei wurde ein 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer eines PKW touchierte beim Überholen den Jugendlichen. Dieser stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer bog anschließend in den Schwarzen Weg in Richtung Waldstraße ab. Um den Verletzten kümmerte er sich nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

