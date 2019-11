Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Lingen (ots)

Am Sonntag kam es gegen 13:00 Uhr auf der Bundesstraße 213 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 56-Jähriger Autofahrer befuhr die Haselünner Straße stadtauswärts, um auf die Bundesstraße 70 in Richtung Nordhorn aufzufahren. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der 58-Jährige Fahrer dieses Wagens schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr daher in die Beifahrerseite des Unfallverursachers. Dessen 57-Jährige Beifahrerin wird bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und im Anschluss mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht.

Die Feuerwehr Lingen war mit vier Fahrzeugen vor Ort. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt./KP

