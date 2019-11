Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Lorup (ots)

Am Sonntagabend ist es in Lorup zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 51jährige Autofahrerin befuhr die Gehlenberger Straße und versuchte hier einem Tier auf der Fahrbahn auszuweichen. Dabei kam sie von der Straße ab, sodass ihr Wagen mit einem Baum an der Straße kollidierte. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. An ihrem Auto entstand Totalschaden. /KP

