Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in dem Zeitraum vom 02.-08. November gewaltsam in ein leerstehendes Wohnhaus ein. Das Haus wurde durch die Täter durchsucht und es wurden Werkzeuge im Wert von etwa 100 Euro entwendet. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt fliehen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen./KP

