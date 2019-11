Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Schule

Lingen (ots)

In der Zeit von Samstag auf Sonntag Nachmittag brachen bislang unbekannte Personen die Tür im Kellergeschoss der BBS in Lingen auf, gelangten so in das Gebäude und durchsuchten dort die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie ohne etwas mitzunehmen.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen./KP

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell