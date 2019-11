Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Brand eines Wohn- und Geschäftshauses

Papenburg (ots)

Am frühen Montagmorgen ist es an der Straße "Grader Weg" zum Brand eines Wohn- und Geschäftshauses gekommen. Mehrere Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen kurz nach 6 Uhr war der Brand im Bereich einer Schneiderei im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Die Eigentümerfamilie des Hauses musste aus dem Gebäude gerettet werden. Einige von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Ein aufmerksamer Passant hatte die in Not befindlichen Bewohner bei der Flucht aus dem Gebäude unterstützt. Er fuhr einen Transporter unter ein Fenster des ersten Obergeschosses, so dass die diese aus dem Fenster auf das Dach des Fahrzeuges springen konnten. Als die Feuerwehr wenig später mit acht Fahrzeugen am Einsatzort eintraf, waren bereits alle Bewohner des Hauses in Sicherheit. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell