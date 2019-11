Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Blonde Frau mit weißem Golf sechs verursacht Unfall

Nordhorn (ots)

Am Samstagmittag ist es an Elbinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die bislang unbekannte Verursacherin war gegen kurz vor 12.30 Uhr mit ihrem VW Golf 6 in Richtung Mathildestraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Lötzener Straße touchierte sie einen am rechten Fahrbahnrand stehenden blauen VW Golf. Ohne anzuhalten entfernte sich die Verursacherin von der Unfallstelle. In dem geparkten Auto saß ein zehnjähriger Junge. Er und ein weiterer Zeuge konnten sich Teile des Nordhorner Kennzeichens der blonden Flüchtigen merken. Die Frau und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell