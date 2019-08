Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer schwer verletzt

Hövelhof (ots)

(mb) Bei der Kollision mit einem Auto auf der Delbrücker Straße ist am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Ein 20-jähriger Ford-Focus-Fahrer fuhr gegen 05.55 Uhr auf der Delbrücker Straße von Ostenland in Richtung Hövelhof. An der Einmündung Grüner Weg wollte er nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 31-jährige Fahrer einer 1200er Suzuki wurde von der linken vorderen Ecke des Autos erfasst. Er kam nach rechts von der Straße ab und schleuderte in ein Maisfeld. In einigen Metern Entfernung voneinander blieben das stark beschädigte Krad und der schwer verletzte Motorradfahrer liegen. Noch am Unfallort übernahm ein Notarzt die Versorgung des Schwerverletzten. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Verletzte kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn. Am Auto war ein starker Frontschaden entstanden. Die linke Vorderachse war herausgerissen. Der Focus musste ebenso wie das Motorrad von einem Abschleppunternehmen abgeholt werden. Nach einer 30minütigen Vollsperrung leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell