Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zwei Auffahrunfälle auf B70

Haren (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der B70 in Höhe Haren zu zwei miteinander in Zusammenhang stehenden Verkehrsunfällen gekommen. Zwei der vier Beteiligten wurden dabei verletzt, eine davon schwer. Gegen kurz nach 7.30 Uhr waren es zunächst zu einem harmlosen Auffahrunfall zwischen zwei in Richtung Meppen fahrenden Autos gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Eine 59-jährige Frau aus Haren fuhr in selber Richtung auf die Unfallstelle zu und konnte ihre Mercedes C-Klasse noch rechtzeitig stoppen. Dies gelang einem hinter dem Mercedes fahrenden 19-Jährigen mit seinem Audi A3 nicht mehr. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf das vor der Unfallstelle stehende Auto auf. Durch die Wucht des Zusammenpralles wurde die C-Klasse in die beiden Unfallautos geschoben. Während der 19-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam, musste die 59-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Beteiligten des ersten Unfalls blieben auch bei dem zweiten Aufprall unverletzt. An der Unfallstelle ist es im Berufsverkehr währenden der Bergungs- und Aufräumarbeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell