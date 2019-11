Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Wohnhaus

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag auf Sonntag Nachmittag gewaltsam in ein Wohnhaus in Papenburg ein und durchsuchten dort die Räumlichkeiten. Mitgenommen wurde jedoch nichts. Es gibt derzeit keine Hinweise auf die Täter. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen./KP

