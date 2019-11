POL-PPKO: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Polizeipräsidium Koblenz

Am 15.11.2019, gegen 23.30 Uhr, kam es im Bereich Weindorf am Konrad-Adenauer-Ufer, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine Gruppe junger Männer wurde von zwei weiteren Männern zuerst verbal angegriffen. Im weiteren Verlauf schlug einer der Angreifer einem 19-jähriger Mann aus Koblenz eine Flasche auf den Kopf. Der Geschädigte erlitt mehrere Platzwunden und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die unbekannten Angreifer entfernten sich in Richtung Deutsches Eck.

Beschreibung des Täters: Männl., ca. 17 Jahre alt, rote Jacke, 180 - 190 cm, 75 - 90 kg, muskulös, arabisches Aussehen, 3-4-Tage-Bart, schwarze kurze Haare Beschreibung Begleitung Täter: männl, ca. 18 - 23 Jahre, muskulös, arab./südl. Typ, etwas kleiner als der Täter

Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen oder dessen Begleiter machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion 1 unter der Tel.-Nr.: 0261/103-2510 oder per EMail an pikoblenz1@polizei.rlp.de

